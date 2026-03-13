- Категория
Курс валют на 14-15 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14-15 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 13 марта.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,16 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,96 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,96 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,27/44,42
|Евро
|51,09/51,40
|Злотый
|11,95/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,75/44,35
|50,10/51,00
|Ощадбанк
|43,90/ 44,55
|50,80/51,60
|11,80/12,40
|ПУМБ
|44,00/ 44,60
|51,00/51,70
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,95/ 44,60
|50,80/51,60
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,90/ 44,30
|50,30/51,10
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .