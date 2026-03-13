Запланована подія 2

Курс валют на 14-15 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара по выходным / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14-15 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 13 марта.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,16 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 50,96 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,96 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,27/44,42
Евро 51,09/51,40
Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,75/44,35 50,10/51,00
Ощадбанк 43,90/ 44,55 50,80/51,60 11,80/12,40
ПУМБ 44,00/ 44,60 51,00/51,70 11,80/12,40
Укргазбанк 43,95/ 44,60 50,80/51,60 11,80/12,40
Райффайзен 43,90/ 44,30 50,30/51,10

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .

Автор:
Светлана Манько