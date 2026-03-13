Курс валют на 14-15 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14-15 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 березня.

Курс долара

1 долар США – 44,16 грн.

Курс євро

1 євро – 50,96 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,96 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,27/44,42 Євро 51,09/51,40 Злотий 11,95/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,75/44,35 50,10/51,00 Ощадбанк 43,90/ 44,55 50,80 / 51,60 11,80 / 12,40 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,00 / 51,70 11,80 / 12,40 Укргазбанк 43,95/ 44,60 50,80 / 51,60 11,80 / 12,40 Райффайзен 43,90/ 44,30 50,30 / 51,10

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.