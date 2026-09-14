Курс валют на 14 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.09.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,54 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,63 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,33/ 44,80 Евро 51,44/ 52,06 Злотый 11,64/ 12,08

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,10/44,70 51,00/52,00 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,80 51,35/52,20 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,50/52,20 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,30/ 44,80 51,35/52,20 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,30/44,79 51,30/52,00

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.