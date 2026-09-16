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Курс валют на 16 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, обмен валют
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 сентября

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на две копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.09.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,63 грн (+2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,51 грн (-1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,87 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,43/ 44,91
Евро 51,31/ 51,93
Злотый 11,57/ 12,04

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,25/44,85 50,00/51,90 11,90/ 12,20
Ощадбанк 44,40/ 44,90 51,30/52,00 11,90/ 12,30
ПУМБ 44,40/ 44,90 51,30/52,00 11,90/ 12,30
Укргазбанк 44,40/ 44,90 51,30/52,00 11,90/ 12,30
Райффайзен 44,45/44,83 51,20/51,85

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.

Автор:
Светлана Манько

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