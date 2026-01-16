- Категория
Курс валют на 17-18 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17-18 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 16 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,39 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,98 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,50
|Евро
|50,59/50,77
|Злотый
|11,95/12,08
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,15/43,75
|49,90/50,90
|Сбербанк
|43,25/43,80
|50,20/51,05
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,20/43,80
|50,30/51,00
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,25/43,80
|50,20/51,05
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,30/ 43,75
|50,10/50,80
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.