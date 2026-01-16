Курс валют на 17-18 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17-18 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 16 января.

Курс доллара

1 доллар США – 43,39 грн.

Курс евро

1 евро – 50,44 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,98 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,50 Евро 50,59/50,77 Злотый 11,95/12,08

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,15/43,75 49,90/50,90 Сбербанк 43,25/43,80 50,20/51,05 12,20/12,50 ПУМБ 43,20/43,80 50,30/51,00 12,10/12,50 Укргазбанк 43,25/43,80 50,20/51,05 12,10/12,50 Райффайзен 43,30/ 43,75 50,10/50,80

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.