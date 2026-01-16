- Категорія
Курс валют на 17-18 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17-18 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 16 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,39 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,98 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,40/43,50
|Євро
|50,59/50,77
|Злотий
|11,95/12,08
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 16 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,15 / 43,75
|49,90 / 50,90
|Ощадбанк
|43,25 / 43,80
|50,20 / 51,05
|12,20 / 12,50
|ПУМБ
|43,20 / 43,80
|50,30 / 51,00
|12,10 / 12,50
|Укргазбанк
|43,25 / 43,80
|50,20 / 51,05
|12,10 / 12,50
|Райффайзен
|43,30/ 43,75
|50,10 / 50,80
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.