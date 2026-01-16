Запланована подія 2

Курс валют на 17-18 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив курс долара на вихідні / Depositphotos

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17-18 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 16 січня.

Курс долара

  • 1 долар США – 43,39 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 50,44 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,98 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,40/43,50
Євро 50,59/50,77
Злотий 11,95/12,08

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,15 / 43,75 49,90 / 50,90
Ощадбанк 43,25 / 43,80 50,20 / 51,05 12,20 / 12,50
ПУМБ 43,20 / 43,80 50,30 / 51,00 12,10 / 12,50
Укргазбанк 43,25 / 43,80 50,20 / 51,05 12,10 / 12,50
Райффайзен 43,30/ 43,75 50,10 / 50,80

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько