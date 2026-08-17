Курс валют на 17 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, в то же время евро подорожало сразу на шестнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.08.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,71 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,71 грн (+16 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,50/ 44,05 Евро 51,40/ 52,10 Злотый 11,85/ 12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/44,95 51,10/ 52,10 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,45/ 45,00 51,20/ 52,15 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,45/ 45,00 51,30/52,20 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,45/ 45,00 51,20/ 52,10 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,50/44,90 51,30/52,05

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.