Курс валют на 17 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 6 копеек, в то же время евро подешевел на 9 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.03.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,08 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,58 грн (-9 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,85 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,25/44,40 Евро 51,10/51,35 Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,75/44,35 50,10/51,10 Ощадбанк 43,85/ 44,40 50,55/51,40 11,80/12,30 ПУМБ 43,90/ 44,40 50,40/51,10 11,00/12,40 Укргазбанк 43,85/ 44,40 50,55/51,40 11,80/12,30 Райффайзен 43,90/ 44,30 50,30/51,30

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .