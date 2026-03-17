Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 17 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на вторник / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 6 копеек, в то же время евро подешевел на 9 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.03.2026 г. (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,08 грн (-6 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,58 грн (-9 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,85 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,25/44,40
Евро 51,10/51,35
Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,75/44,35 50,10/51,10
Ощадбанк 43,85/ 44,40 50,55/51,40 11,80/12,30
ПУМБ 43,90/ 44,40 50,40/51,10 11,00/12,40
Укргазбанк 43,85/ 44,40 50,55/51,40 11,80/12,30
Райффайзен 43,90/ 44,30 50,30/51,30

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .

Автор:
Светлана Манько