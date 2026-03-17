- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 17 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 6 копеек, в то же время евро подешевел на 9 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.03.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,08 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,58 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,85 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,25/44,40
|Евро
|51,10/51,35
|Злотый
|11,95/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,75/44,35
|50,10/51,10
|Ощадбанк
|43,85/ 44,40
|50,55/51,40
|11,80/12,30
|ПУМБ
|43,90/ 44,40
|50,40/51,10
|11,00/12,40
|Укргазбанк
|43,85/ 44,40
|50,55/51,40
|11,80/12,30
|Райффайзен
|43,90/ 44,30
|50,30/51,30
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .