Читать на русском
Курс валют на 17 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 6 копійок, водночас євро подешевшало на 9 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.03.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 44,08 грн (-6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,58 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,85 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,25/44,40
|Євро
|51,10/51,35
|Злотий
|11,95/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,75/44,35
|50,10/51,10
|Ощадбанк
|43,85/ 44,40
|50,55 / 51,40
|11,80 / 12,30
|ПУМБ
|43,90/ 44,40
|50,40 / 51,10
|11,00 / 12,40
|Укргазбанк
|43,85/ 44,40
|50,55 / 51,40
|11,80 / 12,30
|Райффайзен
|43,90/ 44,30
|50,30 / 51,30
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.