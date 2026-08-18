Курс валют на 18 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подорожало сразу на девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.08.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,69 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,80 грн (+9 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,02 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,52/ 44,00 Евро 51,50/ 52,20 Злотый 11,85/ 12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,05 51,25/ 52,25 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,55/ 45,10 51,40/ 52,30 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,45/ 45,00 51,50/52,30 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,55/ 45,10 51,40/ 52,30 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,57/44,99 51,40/52,20

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.