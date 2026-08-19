Курс валют на 19 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на восемь копеек, в то же время евро подорожало три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.08.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,77 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,83 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11, 99 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,51/ 44,03 Евро 51,51/ 52,19 Злотый 11,71/ 12,19

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,10 51,20/ 52,20 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,60/ 45,15 51,40/ 52,25 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,45/ 45,10 51,50/52,30 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,60/ 45,15 51,40/ 52,25 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,54/44,94 51,40/52,12

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.