Курс валют на 19 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на две копейки, установив исторический максимум, в то же время курс евро не изменился.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.01.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,41 грн (+2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,44 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,42/43,56 Евро 50,60/50,80 Злотый 11,92/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,00/43,60 49,90/50,90 Ощадбанк 43,20/43,75 50,30/51,05 12,20/12,50 ПУМБ 43,30/43,90 50,30/51,00 12,10/12,50 Укргазбанк 43,20/43,75 50,30/51,05 12,10/12,50 Райффайзен 43,30/ 43,75 50,15/50,80

