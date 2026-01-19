- Категорія
Курс валют на 19 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на дві копійки, встановивши історичний максимум , водночас курс євро не змінився.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.01.2026 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 43,41 грн (+2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,44 грн (+0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,93 грн (-5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,42/43,56
|Євро
|50,60/50,80
|Злотий
|11,92/12,05
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,00 / 43,60
|49,90 / 50,90
|Ощадбанк
|43,20 / 43,75
|50,30 / 51,05
|12,20 / 12,50
|ПУМБ
|43,30 / 43,90
|50,30 / 51,00
|12,10 / 12,50
|Укргазбанк
|43,20 / 43,75
|50,30 / 51,05
|12,10 / 12,50
|Райффайзен
|43,30/ 43,75
|50,15 / 50,80
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.