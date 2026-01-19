Курс валют на 19 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на дві копійки, встановивши історичний максимум , водночас курс євро не змінився.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.01.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 43,41 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,44 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,93 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,42/43,56 Євро 50,60/50,80 Злотий 11,92/12,05

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,00 / 43,60 49,90 / 50,90 Ощадбанк 43,20 / 43,75 50,30 / 51,05 12,20 / 12,50 ПУМБ 43,30 / 43,90 50,30 / 51,00 12,10 / 12,50 Укргазбанк 43,20 / 43,75 50,30 / 51,05 12,10 / 12,50 Райффайзен 43,30/ 43,75 50,15 / 50,80

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.