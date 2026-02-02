- Категория
Курс валют на 2 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел сразу на двадцать две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.02.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,81 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,02 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,12 грн (-7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,10
|Евро
|51,20/50,40
|Злотый
|12,15/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,50/43,10
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|42,60/43,20
|50,85/51,75
|12,45/12,85
|ПУМБ
|42,70/43,30
|50,90/51,60
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,60/43,20
|50,85/51,75
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,73/ 4309
|50,40/ 51,33
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.