Курс валют на 2 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел сразу на двадцать две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.02.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,81 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,02 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,12 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,00/43,10 Евро 51,20/50,40 Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,50/43,10 50,40/51,40 Ощадбанк 42,60/43,20 50,85/51,75 12,45/12,85 ПУМБ 42,70/43,30 50,90/51,60 12,30/12,90 Укргазбанк 42,60/43,20 50,85/51,75 12,45/12,90 Райффайзен 42,73/ 4309 50,40/ 51,33

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.