Курс валют на 2 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало одразу на двадцять дві копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.02.2026 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 42,81 грн (-4 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,02 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,12 грн (-7 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,00/43,10
|Євро
|51,20/50,40
|Злотий
|12,15/12,25
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 2 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,50 / 43,10
|50,40 / 51,40
|Ощадбанк
|42,60 / 43,20
|50,85 / 51,75
|12,45 / 12,85
|ПУМБ
|42,70 / 43,30
|50,90 / 51,60
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|42,60 / 43,20
|50,85 / 51,75
|12,45 / 12,90
|Райффайзен
|42,73/ 4309
|50,40/ 51,33
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.