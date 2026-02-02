Курс валют на 2 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало одразу на двадцять дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.02.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 42,81 грн (-4 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,02 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,12 грн (-7 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,00/43,10 Євро 51,20/50,40 Злотий 12,15/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,50 / 43,10 50,40 / 51,40 Ощадбанк 42,60 / 43,20 50,85 / 51,75 12,45 / 12,85 ПУМБ 42,70 / 43,30 50,90 / 51,60 12,30 / 12,90 Укргазбанк 42,60 / 43,20 50,85 / 51,75 12,45 / 12,90 Райффайзен 42,73/ 4309 50,40/ 51,33

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.