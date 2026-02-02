Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 2 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив курс долара і євро на понеділок / Pixabay

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало одразу на двадцять дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.02.2026 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,81 грн (-4 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,02 грн (-22 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,12 грн (-7 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,00/43,10
Євро 51,20/50,40
Злотий 12,15/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,50 / 43,10 50,40 / 51,40
Ощадбанк 42,60 / 43,20 50,85 / 51,75 12,45 / 12,85
ПУМБ 42,70 / 43,30 50,90 / 51,60 12,30 / 12,90
Укргазбанк 42,60 / 43,20 50,85 / 51,75 12,45 / 12,90
Райффайзен 42,73/ 4309 50,40/ 51,33

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько