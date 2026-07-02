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Курс валют на 2 июля 2026 г.: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июля / Delo.ua

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 2 копейки, в то же время евро подешевел сразу на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.07.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,77 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,98 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,87 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,68/44,78
Евро 51,15/51,35
Злотый 11,85/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,50/45,10 50,60/51,50
Ощадбанк 44,50/ 45,10 50,60/51,50 11,40/12,20
ПУМБ 44,55/45,15 50,80/51,50 11,40/12,20
Укргазбанк 44,50/ 45,10 50,60/51,550 11,40/12,20
Райффайзен 44,70/ 45,09 50,70/51,50

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько