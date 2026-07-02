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Курс валют на 2 июля 2026 г.: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 2 копейки, в то же время евро подешевел сразу на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.07.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,77 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,98 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,87 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,68/44,78
|Евро
|51,15/51,35
|Злотый
|11,85/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,50/45,10
|50,60/51,50
|Ощадбанк
|44,50/ 45,10
|50,60/51,50
|11,40/12,20
|ПУМБ
|44,55/45,15
|50,80/51,50
|11,40/12,20
|Укргазбанк
|44,50/ 45,10
|50,60/51,550
|11,40/12,20
|Райффайзен
|44,70/ 45,09
|50,70/51,50
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.