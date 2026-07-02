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Курс валют на 2 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 2 копійки, водночас євро подешевшало одразу на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2.07.2026 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 44,77 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,98 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,87 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,68/44,78
|Євро
|51,15/51,35
|Злотий
|11,85/12,00
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 2 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,50/45,10
|50,60/51,50
|Ощадбанк
|44,50/ 45,10
|50,60/51,50
|11,40 / 12,20
|ПУМБ
|44,55/45,15
|50,80/51,50
|11,40 / 12,20
|Укргазбанк
|44,50/ 45,10
|50,60/51,550
|11,40 / 12,20
|Райффайзен
|44,70/ 45,09
|50,70 / 51,50
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.