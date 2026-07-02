Курс валют на 2 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 2 копійки, водночас євро подешевшало одразу на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2.07.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 44,77 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,98 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,87 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,68/44,78 Євро 51,15/51,35 Злотий 11,85/12,00

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,50/45,10 50,60/51,50 Ощадбанк 44,50/ 45,10 50,60/51,50 11,40 / 12,20 ПУМБ 44,55/45,15 50,80/51,50 11,40 / 12,20 Укргазбанк 44,50/ 45,10 50,60/51,550 11,40 / 12,20 Райффайзен 44,70/ 45,09 50,70 / 51,50

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.