Курс валют на 2 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, в то же время евро подешевел на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.03.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,10 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,87 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,04 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,12/43,23 Евро 51,10/51,30 Злотый 12,12/12,22

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,70/43,30 50,30/51,30 Ощадбанк 42,95/ 43,35 50,65/51,45 12,50/12,85 ПУМБ 42,90/ 43,50 50,70/51,40 12,50/12,85 Укргазбанк 42,95/ 43,35 50,65/51,45 12,50/12,85 Райффайзен 42,97/ 43,31 50,60/ 51,20

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.