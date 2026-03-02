- Категория
Курс валют на 2 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, в то же время евро подешевел на 15 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.03.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,10 грн (-11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,87 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,04 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,12/43,23
|Евро
|51,10/51,30
|Злотый
|12,12/12,22
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,70/43,30
|50,30/51,30
|Ощадбанк
|42,95/ 43,35
|50,65/51,45
|12,50/12,85
|ПУМБ
|42,90/ 43,50
|50,70/51,40
|12,50/12,85
|Укргазбанк
|42,95/ 43,35
|50,65/51,45
|12,50/12,85
|Райффайзен
|42,97/ 43,31
|50,60/ 51,20
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.