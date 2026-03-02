Курс валют на 2 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 11 копійок, водночас євро подешевшало на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2.03.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 43,10 грн (-11 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,87 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,04 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,12/43,23 Євро 51,10/51,30 Злотий 12,12/12,22

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,70 / 43,30 50,30 / 51,30 Ощадбанк 42,95/ 43,35 50,65 / 51,45 12,50 / 12,85 ПУМБ 42,90/ 43,50 50,70 / 51,40 12,50 / 12,85 Укргазбанк 42,95/ 43,35 50,65 / 51,45 12,50 / 12,85 Райффайзен 42,97/ 43,31 50,60/ 51,20

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.