Курс валют на 20 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.05.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,15 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,30 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,90/43,98 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,80/44,45 50,50/51,70 Ощадбанк 43,90/ 44,50 51,10/51,80 12,20/12,60 ПУМБ 43,80/ 44,55 51,20/51,70 12,20/12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,50 51,10/51,80 12,20/ 12,60 Райффайзен 43,92/ 44,37 51,00/51,70

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.