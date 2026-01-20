- Категория
Курс валют на 20 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.01.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,27 грн (-14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,30 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,90 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,53
|Евро
|50,55/50,75
|Злотый
|11,95/12,06
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,87/43,47
|49,70/50,70
|Ощадбанк
|43,15/43,70
|50,15/50,85
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,10/43,70
|50,10/50,85
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,15/43,70
|50,15/50,85
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,47
|50,00/ 50,83
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.