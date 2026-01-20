Курс валют на 20 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.01.2026 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,27 грн (-14 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,30 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,90 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,53 Евро 50,55/50,75 Злотый 11,95/12,06

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,87/43,47 49,70/50,70 Ощадбанк 43,15/43,70 50,15/50,85 12,20/12,50 ПУМБ 43,10/43,70 50,10/50,85 12,10/12,50 Укргазбанк 43,15/43,70 50,15/50,85 12,10/12,50 Райффайзен 43,10/ 43,47 50,00/ 50,83

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.