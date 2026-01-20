Запланована подія 2

Курс валют на 20 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на вівторок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, а євро здешевшало на чотирнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.01.2026 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,27 грн (-14 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,30 грн (-14 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,90 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,40/43,53
Євро 50,55/50,75
Злотий 11,95/12,06

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,87 / 43,47 49,70 / 50,70
Ощадбанк 43,15 / 43,70 50,15 / 50,85 12,20 / 12,50
ПУМБ 43,10 / 43,70 50,10 / 50,85 12,10 / 12,50
Укргазбанк 43,15 / 43,70 50,15 / 50,85 12,10 / 12,50
Райффайзен 43,10/ 43,47 50,00/ 50,83

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

Світлана Манько