Курс валют на 21-22 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21-22 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 20 февраля

Курс доллара

1 доллар США – 43,27 грн.

Курс евро

1 евро – 51,91 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,06 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,20/43,27 Евро 51,10/51,30 Злотый 12,10/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,45 50,35/51,35 Ощадбанк 43,00/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85 ПУМБ 43,00/ 43,60 50,90/51,60 12,50/12,85 Укргазбанк 43,00/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85 Райффайзен 43,12/ 43,45 50,50/ 51,20

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.