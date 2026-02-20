Запланована подія 2

Читать на русском

Курс валют на 21-22 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс валют, обмін валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21 - 22 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 20 лютого

Курс долара

  • 1 долар США – 43,27 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,91 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,06 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,20/43,27
Євро 51,10/51,30
Злотий 12,10/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,85 / 43,45 50,35 / 51,35
Ощадбанк 43,00 / 43,55 50,75 / 51,55 12,50 / 12,85
ПУМБ 43,00/ 43,60 50,90 / 51,60 12,50 / 12,85
Укргазбанк 43,00 / 43,55 50,75 / 51,55 12,50 / 12,85
Райффайзен 43,12/ 43,45 50,50/ 51,20

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько