Курс валют на 21 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на восемь копеек, установив новый исторический максимум, в то же время курс евро не изменился.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.05.2026 ( четверг) ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,23 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,30 грн (-0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,06 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,00/44,10
|Евро
|51,40/51,63
|Злотый
|12,00/12,12
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,80/44,55
|50,50/51,70
|Ощадбанк
|43,90/ 44,60
|51,05/51,80
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,80/ 44,60
|51,10/51,70
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|43,90/ 44,60
|51,10/51,80
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|43,90/ 44,45
|51,10/51,75
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.