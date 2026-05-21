Курс валют на 21 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на восемь копеек, установив новый исторический максимум, в то же время курс евро не изменился.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.05.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,23 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,30 грн (-0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,06 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,00/44,10 Евро 51,40/51,63 Злотый 12,00/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,80/44,55 50,50/51,70 Ощадбанк 43,90/ 44,60 51,05/51,80 12,20/12,60 ПУМБ 43,80/ 44,60 51,10/51,70 12,20/12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,60 51,10/51,80 12,20/ 12,60 Райффайзен 43,90/ 44,45 51,10/51,75

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.