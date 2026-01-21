Курс валют на 21 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал сразу на сорок две копейки, установив исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.01.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,25 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,72 грн (+42 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,99 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,50 Евро 50,80/51,00 Злотый 11,95/12,08

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,35 50,05/51,05 Ощадбанк 43,15/43,70 50,35/51,15 12,20/12,50 ПУМБ 43,10/43,70 50,10/51,20 12,10/12,50 Укргазбанк 43,15/43,70 50,35/51,15 12,10/12,50 Райффайзен 43,10/ 43,47 50,04/ 51,03

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.