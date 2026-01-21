- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 21 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал сразу на сорок две копейки, установив исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.01.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,25 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,72 грн (+42 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,99 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,50
|Евро
|50,80/51,00
|Злотый
|11,95/12,08
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,35
|50,05/51,05
|Ощадбанк
|43,15/43,70
|50,35/51,15
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,10/43,70
|50,10/51,20
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,15/43,70
|50,35/51,15
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,47
|50,04/ 51,03
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.