Курс валют на 21 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на сорок дві копійки, встановивши історичний максимум.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.01.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 43,25 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,72 грн (+42 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,99 грн (+9 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,40/43,50
|Євро
|50,80/51,00
|Злотий
|11,95/12,08
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 21 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,85 / 43,35
|50,05 / 51,05
|Ощадбанк
|43,15 / 43,70
|50,35 / 51,15
|12,20 / 12,50
|ПУМБ
|43,10 / 43,70
|50,10 / 51,20
|12,10 / 12,50
|Укргазбанк
|43,15 / 43,70
|50,35 / 51,15
|12,10 / 12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,47
|50,04/ 51,03
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.