Курс валют на 21 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на сорок дві копійки, встановивши історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.01.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 43,25 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,72 грн (+42 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,99 грн (+9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,40/43,50 Євро 50,80/51,00 Злотий 11,95/12,08

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,85 / 43,35 50,05 / 51,05 Ощадбанк 43,15 / 43,70 50,35 / 51,15 12,20 / 12,50 ПУМБ 43,10 / 43,70 50,10 / 51,20 12,10 / 12,50 Укргазбанк 43,15 / 43,70 50,35 / 51,15 12,10 / 12,50 Райффайзен 43,10/ 43,47 50,04/ 51,03

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.