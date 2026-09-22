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Курс валют на 22 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.09.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,70 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,36 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,79 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,43/ 45,02
|Евро
|51,05/ 51,85
|Злотый
|11,47/ 11,96
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|50,80/51,80
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,55/ 44,05
|51,15/51,98
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,50/ 45,10
|51,30/52,00
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,55/ 44,05
|51,15/51,98
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,55/44,92
|51,00/51,80
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.