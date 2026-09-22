Курс валют на 22 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.09.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,70 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,36 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,79 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,43/ 45,02 Евро 51,05/ 51,85 Злотый 11,47/ 11,96

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,30/44,90 50,80/51,80 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,55/ 44,05 51,15/51,98 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,50/ 45,10 51,30/52,00 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,55/ 44,05 51,15/51,98 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,55/44,92 51,00/51,80

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.