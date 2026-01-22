Курс валют на 22 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.01.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,18 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,67 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,99 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,25/43,40 Евро 50,70/50,88 Злотый 11,95/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,77/43,37 49,90/50,90 Ощадбанк 42,95/43,55 50,30/51,05 12,20/12,50 ПУМБ 43,00/43,60 50,40/51,10 12,10/12,50 Укргазбанк 42,95/43,55 50,30/51,05 12,10/12,50 Райффайзен 42,87/ 43,27 50,10/ 50,75

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.