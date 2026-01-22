- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 22 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.01.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,18 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,67 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,99 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,25/43,40
|Евро
|50,70/50,88
|Злотый
|11,95/12,05
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,77/43,37
|49,90/50,90
|Ощадбанк
|42,95/43,55
|50,30/51,05
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,40/51,10
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|42,95/43,55
|50,30/51,05
|12,10/12,50
|Райффайзен
|42,87/ 43,27
|50,10/ 50,75
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.