Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 22 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.01.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,18 грн (-7 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,67 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,99 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,25/43,40
Евро 50,70/50,88
Злотый 11,95/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,77/43,37 49,90/50,90
Ощадбанк 42,95/43,55 50,30/51,05 12,20/12,50
ПУМБ 43,00/43,60 50,40/51,10 12,10/12,50
Укргазбанк 42,95/43,55 50,30/51,05 12,10/12,50
Райффайзен 42,87/ 43,27 50,10/ 50,75

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько