Курс валют на 22 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.01.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 43,18 грн (-7 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,67 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,99 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,25/43,40 Євро 50,70/50,88 Злотий 11,95/12,05

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,77 / 43,37 49,90 / 50,90 Ощадбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,05 12,20 / 12,50 ПУМБ 43,00 / 43,60 50,40 / 51,10 12,10 / 12,50 Укргазбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,05 12,10 / 12,50 Райффайзен 42,87/ 43,27 50,10/ 50,75

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.