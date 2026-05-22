Курс валют на 23-24 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23-24 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 22 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,23 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,30 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,07 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,05/44,15
|Евро
|51,48/51,65
|Злотый
|12,02/12,12
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,85/44,45
|50,70/51,70
|Сбербанк
|43,90/ 44,45
|51,05/51,70
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,90/ 44,50
|51,30/52,00
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|43,90/ 44,45
|51,05/51,70
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|43,95/ 44,45
|51,10/51,65
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.