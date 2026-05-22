Курс валют на 23-24 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23-24 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 22 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 44,23 грн.

Курс евро

1 евро – 51,30 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,05/44,15 Евро 51,48/51,65 Злотый 12,02/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,85/44,45 50,70/51,70 Сбербанк 43,90/ 44,45 51,05/51,70 12,20/12,60 ПУМБ 43,90/ 44,50 51,30/52,00 12,20/12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,45 51,05/51,70 12,20/ 12,60 Райффайзен 43,95/ 44,45 51,10/51,65

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.