Курс валют на 23-24 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23-24 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 22 травня.

Курс долара

1 долар США – 44,23 грн.

Курс євро

1 євро – 51,30 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,07 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,05/44,15 Євро 51,48/51,65 Злотий 12,02/12,12

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,85/44,45 50,70/51,70 Ощадбанк 43,90/ 44,45 51,05/51,70 12,20 / 12,60 ПУМБ 43,90/ 44,50 51,30/52,00 12,20 / 12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,45 51,05/51,70 12,20/ 12,60 Райффайзен 43,95/ 44,45 51,10 / 51,65

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.