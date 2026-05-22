Курс валют на 23-24 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23-24 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 22 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,23 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,30 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,07 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,05/44,15
|Євро
|51,48/51,65
|Злотий
|12,02/12,12
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,85/44,45
|50,70/51,70
|Ощадбанк
|43,90/ 44,45
|51,05/51,70
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|43,90/ 44,50
|51,30/52,00
|12,20 / 12,60
|Укргазбанк
|43,90/ 44,45
|51,05/51,70
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|43,95/ 44,45
|51,10 / 51,65
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.