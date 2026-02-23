- Категория
Курс валют на 23 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, в то же время евро подешевел всего на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.02.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,27 грн (-0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,92 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,05 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,20/43,30
|Евро
|51,25/51,45
|Злотый
|12,10/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,45
|50,35/51,35
|Ощадбанк
|43,00/43,55
|50,75/51,55
|12,50/12,85
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|50,90/51,60
|12,50/12,85
|Укргазбанк
|43,00/43,55
|50,75/51,55
|12,50/12,85
|Райффайзен
|43,12/ 43,45
|50,50/ 51,20
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.