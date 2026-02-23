Запланована подія 2

Курс валют на 23 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальные курсы доллара и евро на понедельник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, в то же время евро подешевел всего на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.02.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,27 грн (-0 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,92 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,05 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,20/43,30
Евро 51,25/51,45
Злотый 12,10/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,85/43,45 50,35/51,35
Ощадбанк 43,00/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85
ПУМБ 43,00/ 43,60 50,90/51,60 12,50/12,85
Укргазбанк 43,00/43,55 50,75/51,55 12,50/12,85
Райффайзен 43,12/ 43,45 50,50/ 51,20

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Автор:
Светлана Манько