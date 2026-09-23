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Курс валют на 23 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на восемь копеек, в то же время евро подешевел на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.09.2026 ( среда ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,78 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,33 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,57/ 45,07
|Евро
|51,08/ 51,79
|Злотый
|11,56/ 11,93
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,35/44,95
|50,70/51,70
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,60/ 44,10
|51,15/51,98
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|51,10/51,80
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,60/ 44,10
|51,15/51,98
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,60/44,98
|51,00/51,70
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.