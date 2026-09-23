Курс валют на 23 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на восемь копеек, в то же время евро подешевел на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.09.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,78 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,33 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,57/ 45,07 Евро 51,08/ 51,79 Злотый 11,56/ 11,93

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,35/44,95 50,70/51,70 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,60/ 44,10 51,15/51,98 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,60/ 45,20 51,10/51,80 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,60/ 44,10 51,15/51,98 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,60/44,98 51,00/51,70

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.