Курс валют на 23 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подешевел на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.01.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,15 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,52 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,30/43,44 Евро 50,70/50,91 Злотый 11,95/12,07

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 49,90/50,90 Ощадбанк 42,95/43,55 50,30/51,00 12,30/12,60 ПУМБ 43,00/43,60 50,30/51,00 12,20/12,70 Укргазбанк 42,95/43,55 50,30/51,00 12,30/12,60 Райффайзен 42,85/ 43,33 50,00/ 50,83

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.