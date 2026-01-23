Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Курс валют на 23 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив курс долара на п'ятницю / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.01.2026 (п'ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,15 грн (-3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,52 грн (-15 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,00 грн (+1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,30/43,44
Євро 50,70/50,91
Злотий 11,95/12,07

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,75 / 43,35 49,90 / 50,90
Ощадбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60
ПУМБ 43,00 / 43,60 50,30 / 51,00 12,20 / 12,70
Укргазбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60
Райффайзен 42,85/ 43,33 50,00/ 50,83

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько