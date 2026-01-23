- Категорія
Курс валют на 23 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на 15 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.01.2026 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 43,15 грн (-3 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,52 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,00 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,30/43,44
|Євро
|50,70/50,91
|Злотий
|11,95/12,07
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 23 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,75 / 43,35
|49,90 / 50,90
|Ощадбанк
|42,95 / 43,55
|50,30 / 51,00
|12,30 / 12,60
|ПУМБ
|43,00 / 43,60
|50,30 / 51,00
|12,20 / 12,70
|Укргазбанк
|42,95 / 43,55
|50,30 / 51,00
|12,30 / 12,60
|Райффайзен
|42,85/ 43,33
|50,00/ 50,83
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.