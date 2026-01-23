- Категория
Курс валют на 24-25 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24-25 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 23 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,15 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,52 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,00 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,30/43,40
|Евро
|50,75/50,95
|Злотый
|11,98/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,75/43,35
|49,90/50,90
|Ощадбанк
|42,85/43,35
|50,30/51,00
|12,30/12,60
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,30/51,00
|12,20/12,70
|Укргазбанк
|42,95/43,55
|50,30/51,00
|12,30/12,60
|Райффайзен
|42,85/ 43,33
|50,00/ 50,83
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.