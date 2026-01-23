Курс валют на 24-25 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24-25 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 23 января.

Курс доллара

1 доллар США – 43,15 грн.

Курс евро

1 евро – 50,52 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,30/43,40 Евро 50,75/50,95 Злотый 11,98/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 49,90/50,90 Ощадбанк 42,85/43,35 50,30/51,00 12,30/12,60 ПУМБ 43,00/43,60 50,30/51,00 12,20/12,70 Укргазбанк 42,95/43,55 50,30/51,00 12,30/12,60 Райффайзен 42,85/ 43,33 50,00/ 50,83

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.