Курс валют на 24-25 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24-25 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 23 січня.

Курс долара

1 долар США – 43,15 грн.

Курс євро

1 євро – 50,52 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,00 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,30/43,40 Євро 50,75/50,95 Злотий 11,98/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,75 / 43,35 49,90 / 50,90 Ощадбанк 42,85 / 43,35 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60 ПУМБ 43,00 / 43,60 50,30 / 51,00 12,20 / 12,70 Укргазбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60 Райффайзен 42,85/ 43,33 50,00/ 50,83

