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Курс валют на 24 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.09.2026 ( четверг) ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,858 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,18 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,69 грн (-11 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,63/ 45,15
|Евро
|51,00/ 51,68
|Злотый
|11,50/ 11,90
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|50,55/51,55
|11,20/ 11,90
|Ощадбанк
|44,70/ 45,20
|51,05/51,90
|11,20/ 11,90
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|51,00/51,70
|11,20/ 11,90
|Укргазбанк
|44,70/ 45,20
|51,05/51,90
|11,20/ 11,90
|Райффайзен
|44,75/45,15
|51,00/51,55
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.