Курс валют на 24 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.09.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,858 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,18 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,69 грн (-11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,63/ 45,15 Евро 51,00/ 51,68 Злотый 11,50/ 11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,45/45,05 50,55/51,55 11,20/ 11,90 Ощадбанк 44,70/ 45,20 51,05/51,90 11,20/ 11,90 ПУМБ 44,60/ 45,20 51,00/51,70 11,20/ 11,90 Укргазбанк 44,70/ 45,20 51,05/51,90 11,20/ 11,90 Райффайзен 44,75/45,15 51,00/51,55

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.