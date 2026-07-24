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Курс валют на 25-26 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 18-19 июля и последние тенденции рынка.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 июля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,81 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,05 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,77/44,86
|Евро
|51,16/51,35
|Злотый
|11,72/11,81
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,39/44,99
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|44,50/45,00
|50,80/51,55
|11,50/12,20
|ПУМБ
|44,60/45,20
|50,80/51,60
|11,50/12,20
|Укргазбанк
|44,5/45,00
|50,80/51,55
|11,50/12,20
|Райффайзен
|44,65/ 45,04
|50,83/51,23
Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.