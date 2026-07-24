Курс валют на 25-26 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 18-19 июля и последние тенденции рынка.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 июля.

Курс доллара

1 доллар США – 44,81 грн.

Курс евро

1 евро – 51,05 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,77/44,86 Евро 51,16/51,35 Злотый 11,72/11,81

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,39/44,99 50,40/51,40 Ощадбанк 44,50/45,00 50,80/51,55 11,50/12,20 ПУМБ 44,60/45,20 50,80/51,60 11,50/12,20 Укргазбанк 44,5/45,00 50,80/51,55 11,50/12,20 Райффайзен 44,65/ 45,04 50,83/51,23

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.