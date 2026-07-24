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Курс валют на 25-26 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вихідні / Delo.ua

Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 18-19 липня та останні тенденції ринку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25-26 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 24 липня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,81 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,05 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,80 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,77/44,86
Євро 51,16/51,35
Злотий 11,72/11,81

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,39/44,99 50,40/51,40
Ощадбанк 44,50/45,00 50,80/51,55 11,50 / 12,20
ПУМБ 44,60/45,20 50,80/51,60 11,50 / 12,20
Укргазбанк 44,5/45,00 50,80/51,55 11,50 / 12,20
Райффайзен 44,65/ 45,04 50,83 / 51,23

Нагадаємо, на початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько