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Курс валют на 25-26 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 18-19 липня та останні тенденції ринку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25-26 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 24 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,81 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,05 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,80 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,77/44,86
|Євро
|51,16/51,35
|Злотий
|11,72/11,81
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 24 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,39/44,99
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|44,50/45,00
|50,80/51,55
|11,50 / 12,20
|ПУМБ
|44,60/45,20
|50,80/51,60
|11,50 / 12,20
|Укргазбанк
|44,5/45,00
|50,80/51,55
|11,50 / 12,20
|Райффайзен
|44,65/ 45,04
|50,83 / 51,23
Нагадаємо, на початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця, пояснює Delo.ua.