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Курс валют на 25 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, в то же время евро подешевело на девять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.08.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,71 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 52,16 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12, 10 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,45/ 44,98
|Евро
|51,77/ 52,46
|Злотый
|11,80/ 12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,25/44,90
|51,50/ 52,50
|11,75/ 12,20
|Ощадбанк
|44,45/ 45,00
|51,80/ 52,55
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,80/52,60
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,45/ 45,00
|51,80/ 52,55
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,45/44,90
|51,60/52,40
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.