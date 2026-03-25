Курс валют на 25 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, в то же время евро подорожало на 2 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.03.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,92 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,90 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,91 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,92/44,05 Евро 51,00/51,23 Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,55/44,15 50,25/51,25 Ощадбанк 43,70/ 44,30 50,65/51,50 11,90/12,40 ПУМБ 43,70/ 44,30 50,70/51,40 11,90/12,45 Укргазбанк 43,70/ 44,30 50,65/51,50 11,90/12,30 Райффайзен 43,50/ 44,10 50,30/51,20

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .