Курс валют на 25 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, водночас євро подорожчало на 2 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25.03.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 43,92 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,90 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,91 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,92/44,05 Євро 51,00/51,23 Злотий 11,95/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,55/44,15 50,25/51,25 Ощадбанк 43,70/ 44,30 50,65 / 51,50 11,90 / 12,40 ПУМБ 43,70/ 44,30 50,70 / 51,40 11,90 / 12,45 Укргазбанк 43,70/ 44,30 50,65 / 51,50 11,90 / 12,30 Райффайзен 43,50/ 44,10 50,30 / 51,20

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.