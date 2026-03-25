Курс валют на 25 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, водночас євро подорожчало на 2 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25.03.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 43,92 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,90 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,91 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,92/44,05
|Євро
|51,00/51,23
|Злотий
|11,95/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 25 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,25/51,25
|Ощадбанк
|43,70/ 44,30
|50,65 / 51,50
|11,90 / 12,40
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|50,70 / 51,40
|11,90 / 12,45
|Укргазбанк
|43,70/ 44,30
|50,65 / 51,50
|11,90 / 12,30
|Райффайзен
|43,50/ 44,10
|50,30 / 51,20
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.