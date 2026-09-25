Курс валют на 25 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.09.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,97 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,12 грн (-6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,66 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,69/ 45,19 Евро 50,87/ 51,60 Злотый 11,46/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,55/45,15 50,50/51,50 11,20/ 11,90 Ощадбанк 44,80/ 45,30 50,95/51,85 11,20/ 11,90 ПУМБ 44,70/ 45,30 51,00/51,70 11,20/ 11,90 Укргазбанк 44,80/ 45,30 50,95/51,85 11,20/ 11,90 Райффайзен 44,75/45,18 50,60/51,45

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.