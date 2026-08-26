Курс валют на 26 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевело на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.08.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,67 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 52,08 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,09 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,43/ 44,94 Евро 51,74/ 52,08 Злотый 11,79/ 12,09

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,90 51,45/ 52,45 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,45/ 45,00 51,70/ 52,50 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,70/52,50 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,45/ 45,00 51,70/ 52,50 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,50/44,89 51,60/52,39

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.