Курс валют на 26 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.03.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,87 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,85 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,91 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,95/44,05 Евро 51,00/51,20 Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,10 50,20/51,20 Ощадбанк 43,60/ 44,20 50,60/51,45 11,90/12,40 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,60/51,40 11,90/12,45 Укргазбанк 43,60/ 44,20 50,60/51,45 11,90/12,30 Райффайзен 43,40/ 44,05 50,30/51,15

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .