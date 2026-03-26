Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 26 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на четверг / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.03.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,87 грн (-5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,85 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,91 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,95/44,05
Евро 51,00/51,20
Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,50/44,10 50,20/51,20
Ощадбанк 43,60/ 44,20 50,60/51,45 11,90/12,40
ПУМБ 43,60/ 44,20 50,60/51,40 11,90/12,45
Укргазбанк 43,60/ 44,20 50,60/51,45 11,90/12,30
Райффайзен 43,40/ 44,05 50,30/51,15

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .

Автор:
Светлана Манько