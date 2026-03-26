Курс валют на 26 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, а євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.03.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 43,87 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,85 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,91 грн (-0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,95/44,05 Євро 51,00/51,20 Злотий 11,95/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,50/44,10 50,20/51,20 Ощадбанк 43,60/ 44,20 50,60 / 51,45 11,90 / 12,40 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,60 / 51,40 11,90 / 12,45 Укргазбанк 43,60/ 44,20 50,60 / 51,45 11,90 / 12,30 Райффайзен 43,40/ 44,05 50,30 / 51,15

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.