Курс валют на 26 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, а євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.03.2026 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 43,87 грн (-5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,85 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,91 грн (-0 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,95/44,05
|Євро
|51,00/51,20
|Злотий
|11,95/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 26 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,50/44,10
|50,20/51,20
|Ощадбанк
|43,60/ 44,20
|50,60 / 51,45
|11,90 / 12,40
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,60 / 51,40
|11,90 / 12,45
|Укргазбанк
|43,60/ 44,20
|50,60 / 51,45
|11,90 / 12,30
|Райффайзен
|43,40/ 44,05
|50,30 / 51,15
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.