Курс валют на 26 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожало сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.01.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,14 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,65 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,05 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,25/43,40 Евро 50,95/50,25 Злотый 12,03/12,18

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,70/43,30 50,00/51,00 Ощадбанк 43,00/43,55 50,35/51,10 12,40/12,80 ПУМБ 43,00/43,60 50,40/51,10 12,30/12,90 Укргазбанк 43,00/43,55 50,35/51,10 12,40/12,80 Райффайзен 42,95/ 43,37 50,00/ 50,97

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.