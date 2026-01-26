Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

Курс валют на 26 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил курс доллара на понедельник / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожало сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.01.2026 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,14 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,65 грн (+13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,05 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,25/43,40
Евро 50,95/50,25
Злотый 12,03/12,18

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,70/43,30 50,00/51,00
Ощадбанк 43,00/43,55 50,35/51,10 12,40/12,80
ПУМБ 43,00/43,60 50,40/51,10 12,30/12,90
Укргазбанк 43,00/43,55 50,35/51,10 12,40/12,80
Райффайзен 42,95/ 43,37 50,00/ 50,97

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько