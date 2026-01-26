- Категория
Курс валют на 26 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожало сразу на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.01.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,14 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,65 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,05 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,25/43,40
|Евро
|50,95/50,25
|Злотый
|12,03/12,18
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,70/43,30
|50,00/51,00
|Ощадбанк
|43,00/43,55
|50,35/51,10
|12,40/12,80
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,40/51,10
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|43,00/43,55
|50,35/51,10
|12,40/12,80
|Райффайзен
|42,95/ 43,37
|50,00/ 50,97
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.