Курс валют на 26 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на тринадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.01.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 43,14 грн (-1 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,65 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,05 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,30/43,44 Євро 50,70/50,91 Злотий 11,95/12,07

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,75 / 43,35 49,90 / 50,90 Ощадбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60 ПУМБ 43,00 / 43,60 50,30 / 51,00 12,20 / 12,70 Укргазбанк 42,95 / 43,55 50,30 / 51,00 12,30 / 12,60 Райффайзен 42,85/ 43,33 50,00/ 50,83

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.